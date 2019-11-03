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Малиновский получил наивысшую оценку среди игроков Аталанты за матч против Кальяри

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Украинский полузащитник наиграл на высокую оценку по версии авторитетного портала WhoScored.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Поединок одиннадцатого тура чемпионата Италии против Кальяри завершился для Аталанты поражением со счетом 2:0.

Украинский полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский оказался на скамейке запасных на этот матч, но во втором тайме главный тренер Джан Пьеро Гасперини все-таки выпустил 26-летнего хавбека на 46-й минуте.

За отведенное время Малиновский не успел отличиться результативными действиями, однако авторитетный портал WhoScored поставил украинцу самую высокую оценку среди игроков Аталанты - 7,4.

По информации портала, Руслан в матче с Кальяри нанес 4 удара (2 - мимо, 1 - заблокированный, 1 - в створ ворот), 60 раз коснулся мяча, а также отдал 35 передач, точность которых составила 91%. Кроме того, футболист четыре раза из четырех предпринятых попыток смог обыграть соперника.

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ANDREICH    03.11.2019, 20:05
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