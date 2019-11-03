Малиновский получил наивысшую оценку среди игроков Аталанты за матч против Кальяри

Украинский полузащитник наиграл на высокую оценку по версии авторитетного портала WhoScored.

Поединок одиннадцатого тура чемпионата Италии против Кальяри завершился для Аталанты поражением со счетом 2:0.

Украинский полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский оказался на скамейке запасных на этот матч, но во втором тайме главный тренер Джан Пьеро Гасперини все-таки выпустил 26-летнего хавбека на 46-й минуте.

За отведенное время Малиновский не успел отличиться результативными действиями, однако авторитетный портал WhoScored поставил украинцу самую высокую оценку среди игроков Аталанты - 7,4.

По информации портала, Руслан в матче с Кальяри нанес 4 удара (2 - мимо, 1 - заблокированный, 1 - в створ ворот), 60 раз коснулся мяча, а также отдал 35 передач, точность которых составила 91%. Кроме того, футболист четыре раза из четырех предпринятых попыток смог обыграть соперника.