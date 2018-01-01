Малиновский не смог спасти Аталанту от поражения в матче с Кальяри

"Бергамаски" доигрывали поединок в меньшинстве.

В матче 11-го тура чемпионата Италии Кальяри на выезде переиграл Аталанту.

Счет в матче открыл полузащитник Аталанты Марио Пашалич, который забил в собственные ворота на 32-й минуте. Спустя семь минут Йосип Иличич получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

Во втором тайме полузащитник Кальяри Кристиан Олива удвоил преимущество своей команды после контратаки.

Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных, но появился на поле уже в начале второго тайма, заменив Алехандро Гомеса. На 67-й минуте полузащитник получил желтую карточку.

Аталанта – Кальяри 0:2

Голы: Пашалич, 32 (в свои ворота), Олива, 58.

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Кастань, Фройлер, Пашалич, Госенс (Хатебур, 46) – Гомес (Малиновский, 46) – Иличич, Муриэль (Барроу, 78).

Кальяри: Ольсен – Качьяторе, Пизакане, Клаван, Ликояннис – Кастро (Ионицэ, 88), Олива, Рог (Нандес, 79)– Наингголан – Симеоне (Черри, 84), Жоау Педру.

Предупреждения: Малиновский, Толой – Рог, Ликояннис, Олива.

Удаление: Иличич, 39.