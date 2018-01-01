Парикмахера Роналду обнаружили мертвым в гостиничном номере

На теле мужчины были множественные ножевые ранения.

Рикардо Маркес Феррейра, парикмахер звездного нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, был найден мертвым.

Читай также: Экс-футболист Антверпена был зверски убит

Как сообщает Mundo Deportivo, окровавленное тело мужчины было обнаружено в гостиничном номере в Цюрихе (Швейцария) в субботу, 2 ноября. Его нашла горничная, которая собиралась сделать уборку номера.

Источник отмечает, что тело Феррейры было изрезанно ножом и находилось на кровати, которая была залита его кровью. В номере также стоял сильный запах алкоголя.

Полиция начала расследование обстоятельств смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Литвы совершил самоубийство.