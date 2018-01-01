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Парикмахера Роналду обнаружили мертвым в гостиничном номере

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На теле мужчины были множественные ножевые ранения.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Рикардо Маркес Феррейра, парикмахер звездного нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, был найден мертвым.

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Как сообщает Mundo Deportivo, окровавленное тело мужчины было обнаружено в гостиничном номере в Цюрихе (Швейцария) в субботу, 2 ноября. Его нашла горничная, которая собиралась сделать уборку номера.

Источник отмечает, что тело Феррейры было изрезанно ножом и находилось на кровати, которая была залита его кровью. В номере также стоял сильный запах алкоголя.

Полиция начала расследование обстоятельств смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Литвы совершил самоубийство.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, вне игры, парикмахер, смерть, убийство
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