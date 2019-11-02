Рома Фонсеки в фееричном матче переиграла Наполи
В рамках 11-го тура Серии А Рома на домашнем стадионе переиграла Наполи со счетом 2:1.
Первый гол после передачи Леонардо Спинаццолы забил Николо Дзаньоло на 19-й минуте. Затем "волки" укрепили свое преимущество. Жордан Верету на 55-й минуте забил пенальти.
Аркадиуш Милик на после паса Ирвинга Лосано отыграл один мяч, однако восстановить статус-кво неаполитанцы не смогли.
Рома — Наполи 2:1
Голы: Дзаньоло, 19, Верету, 55 (с пенальти) — Милик, 72
Рома: Лопес — Спинаццола, Четин, Смоллинг, Манчини, Коларов — Верету, Пасторе (Сантоне, 89) — Дзаньоло (Ундер, 81), Джеко, Клюйверт (Перотти, 77)
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи — Кальехон (Лосано, 58), Зьелински, Руис, Инсинье (Юнес, 83) — Мертенс (Льоренте, 65), Милик
Предупреждения: Клюйверт, Спинаццола, Ундер, Четин — Ди Лоренцо, Мариу Руи, Милик
На 26-й минуте Коларов не реализовал пенальти (вратарь)
Удаление: Четин, 90+5 (повторное предупреждение)
Полная версия правил