Рома Фонсеки в фееричном матче переиграла Наполи

Теперь подопечные португальца занимают третье место в чемпионате Италии.

В рамках 11-го тура Серии А Рома на домашнем стадионе переиграла Наполи со счетом 2:1.

Первый гол после передачи Леонардо Спинаццолы забил Николо Дзаньоло на 19-й минуте. Затем "волки" укрепили свое преимущество. Жордан Верету на 55-й минуте забил пенальти.

Аркадиуш Милик на после паса Ирвинга Лосано отыграл один мяч, однако восстановить статус-кво неаполитанцы не смогли.

Рома — Наполи 2:1

Голы: Дзаньоло, 19, Верету, 55 (с пенальти) — Милик, 72

Рома: Лопес — Спинаццола, Четин, Смоллинг, Манчини, Коларов — Верету, Пасторе (Сантоне, 89) — Дзаньоло (Ундер, 81), Джеко, Клюйверт (Перотти, 77)

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи — Кальехон (Лосано, 58), Зьелински, Руис, Инсинье (Юнес, 83) — Мертенс (Льоренте, 65), Милик

Предупреждения: Клюйверт, Спинаццола, Ундер, Четин — Ди Лоренцо, Мариу Руи, Милик

На 26-й минуте Коларов не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Четин, 90+5 (повторное предупреждение)