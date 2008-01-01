Мама Роналду: Если бы футбольной мафии не было, у Криштиану было бы больше Золотых мячей

Мама уверена, что это происходит, потому что Криштиану Роналду - португалец.

Мать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Долореш Авейру считает, что футбольная мафия помешала ее сыну получить больше Золотых мячей.

"Если бы футбольной мафии не было, у него было бы больше Золотых мячей. Они бы так не поступали, если бы он был испанцем или англичанином. Это происходит, потому что он португалец. Не знаю, получит ли он Золотой мяч в этом году, но я в это верю", – цитирует Долореш Marca.

Добавим, что Роналду – пятикратный обладатель награды: он получал Золотой мяч в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.