Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мама Роналду: Если бы футбольной мафии не было, у Криштиану было бы больше Золотых мячей

Комментариев: 0
Мама уверена, что это происходит, потому что Криштиану Роналду - португалец.
Мама Роналду: Если бы футбольной мафии не было, у Криштиану было бы больше Золотых мячей

Мать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Долореш Авейру считает, что футбольная мафия помешала ее сыну получить больше Золотых мячей.

"Если бы футбольной мафии не было, у него было бы больше Золотых мячей. Они бы так не поступали, если бы он был испанцем или англичанином. Это происходит, потому что он португалец. Не знаю, получит ли он Золотой мяч в этом году, но я в это верю", – цитирует Долореш Marca.

Добавим, что Роналду – пятикратный обладатель награды: он получал Золотой мяч в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь