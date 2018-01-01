Пьянич: Матчи никогда не проигрываются из-за судейства
Все ошибаются.
Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич поделился мнением по поводу жалоб игроков на судьей.
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“Матчи никогда не проигрываются из-за судейства. Это все просто оправдание. Когда уходишь с поля после поражения, очень злишься, хочется многое высказать.
Но обвинять кого-то другого - самый легкий путь. Судьи продолжат ошибаться, так же, как и мы. Сегодня ВАР помогает как судьям, так и людям.
Сейчас я больше не обращаю внимания на комментарии“, - рассказал Пьянич для Tuttosport.
Напомним, что в Лиге Европы в матче Ромы судья допустил ужасную ошибку.
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