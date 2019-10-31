Директор Интера: У нас нет цели выиграть Скудетто

"Нерадзурри" хочет вернуть лидирующий позиции.

Спортивный директор Интера Беппе Маротта поделился мнением по поводу выступления “нерадзурри“ в текущем сезоне.

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“Скудетто - это не та цель, которую мы поставили перед собой в этом году. Мы находимся в процессе возвращения прежних позиций Интера, как того требуют история и эмблема, но я считаю, что у нас есть постепенный рост.

Есть вещи, которые можно улучшить, и мы будем работать над этим. Все должно быть сделано спокойно, без давления на главных действующих лиц, даже если мы знаем, что носить футболку Интера - это большая ответственность.

Мы не хотим смотреть на других, а только на себя. Мы всегда стараемся стать лучше. Результаты подтверждают нашу правоту. Работа, начатая в июле, приносит нам большое удовлетворение.

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В Лиге чемпионов у нас сложная группа с Барселоной, Боруссия - сложный соперник, Славия ничего не отдаст просто так. Есть еще несколько матчей впереди.

Мы должны показать свой дух, желание и свои способности в игре против Боруссии. Если нам удастся сделать это, то, думаю, пройти групповой этап будет в наших силах“, - цитирует Маротту Corriere dello Sport.

Отметим, что главный тренер Интера пожаловался на график команды.

Отметим, что “нерадзурри“ занимает вторую строчку в Сериа А, уступая лишь Ювентусу. В последнем матче Интер одержал победу на Брешией.