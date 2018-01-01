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Сарри: Игуаин - единственный форвард в Ювентусе

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В Ювентусе проблемы с нападающими.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мнением по поводу плохой реализации своей команды.

“В настоящее время мы плохо реализуем моменты и пропускаем голы, которых можно было избежать.

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Игуаин - единственный форвард в нашем распоряжении, который обладает качествами настоящего центрального нападающего. Остальные менее типичны.

Несмотря на подавляющее владение мячом, без Гонсало всегда есть риск того, что в штрафной будет чего-то не хватать.

Эта команда выиграла восемь титулов Серии А подряд, так что, возможно, им не хватает немного целеустремленности, как в атаке, так и в защите“, - рассказал Сарри в интервью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Ювентус добыл победу благодаря спорному голу.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Ювентус - Дженоа.

Напомним, что Сарри заявлял, что у команды возникли психологические проблемы.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, Гонсало Игуаин, Сериа А, футбол
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