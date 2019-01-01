Сын Роналду показывает удивительную статистику в Ювентусе U-9

Криштиану-младший весь в отца.

Криштиану Роналду-младший, сын звездного лидера Ювентуса Криштиану Роналду, продемонстрировал невероятную статистику в матчах за Ювентус U-9.

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Роналду-младший поступил в академию туринского клуба в сентябре 2018 года, после того, как его отец стал игроком "старой сеньоры". Как сообщает Football Talent Scout, сын Роналду провел 28 матчей за Ювентус U-9, в которых забил 58 голов.

Помимо взятия ворот Криштиану-младший также ассистировал своим партнерам по команде. По информации источника, он совершил 18 результативных передач.

Стоит сказать, что в своем дебютном поединке за Ювентус Роналду-младший оформил покер. Также вместе с командой он выиграл трофей.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду ударил сына по лицу чемпионским кубком.