Роналду: С каждой минутой напряжение росло
Португалец забил победный мяч.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду подвел итоги матча 10-го тура Серии А с Дженоа (2:1). Португалец принес победу реализовав неоднозначный пенальти в компенсированное время.
Читай также: Бывший игрок Интера: Де Лигт - катастрофа
“Я счастлив, что мы выиграли в сложной игре с хорошо организованной командой. Мы верили в это и пытались победить в концовке.
Мы создали много моментов, мы хотели победить, и с каждой минутой напряжение росло.
Мы знали, что «Интер» вчера выиграл, и мы шли на втором месте. Это стало дополнительным стимулом. Мы рады, что получили заслуженные три очка“, - цитирует Роналду официальный сайт клуба.
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
Полная версия правил