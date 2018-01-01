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Роналду: С каждой минутой напряжение росло

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Португалец забил победный мяч.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду подвел итоги матча 10-го тура Серии А с Дженоа (2:1). Португалец принес победу реализовав неоднозначный пенальти в компенсированное время.

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“Я счастлив, что мы выиграли в сложной игре с хорошо организованной командой. Мы верили в это и пытались победить в концовке.

Мы создали много моментов, мы хотели победить, и с каждой минутой напряжение росло.

Мы знали, что «Интер» вчера выиграл, и мы шли на втором месте. Это стало дополнительным стимулом. Мы рады, что получили заслуженные три очка“, - цитирует Роналду официальный сайт клуба.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Сериа А, Дженоа, футбол
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