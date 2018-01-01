Ювентус - Дженоа 2:1 видео голов и обзор матча Серии А
В матче 10-го тура чемпионата Италии Ювентус обыграл Дженоа.
На перерыв команды ушли со счетом 1:1, и вплоть до 96-й минуты встречи никто не мог забить победный мяч, однако Криштиану Роналду реализовал пенальти и принес туринцам победу.
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Дженоа:
Ювентус - Дженоа 2:1
Голы: Бонуччи, 36, Роналду, 90+6 (с пенальти) - Куаме, 41
Ювентус: Буффон - Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Хедира (Рабио, 61), Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 61), Бернардески (Коста, 79 - Дибала, Роналду
Дженоа: Раду - Анкерсен, Сапата, Ромеро, Гильоне - Агудело (Радованович, 84), Кассата, Шоне, Пандев (Гюмюш, 68) - Пинамонти, Куаме (Санабрия, 81)
Предупреждения: Бентанкур, Ругани, Рабио, Бонуччи - Кассат, Пандев
Удаления: Рабьо - Кассата Мартекки (не на поле)
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