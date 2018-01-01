Ювентус - Дженоа 2:1 видео голов и обзор матча Серии А

Туринский Ювентус на последних минутах вырвал победу в поединке против Дженоа.

Ювентус - Дженоа: видео голов Getty Images

В матче 10-го тура чемпионата Италии Ювентус обыграл Дженоа.

На перерыв команды ушли со счетом 1:1, и вплоть до 96-й минуты встречи никто не мог забить победный мяч, однако Криштиану Роналду реализовал пенальти и принес туринцам победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Дженоа:

Ювентус - Дженоа 2:1

Голы: Бонуччи, 36, Роналду, 90+6 (с пенальти) - Куаме, 41

Ювентус: Буффон - Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Хедира (Рабио, 61), Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 61), Бернардески (Коста, 79 - Дибала, Роналду

Дженоа: Раду - Анкерсен, Сапата, Ромеро, Гильоне - Агудело (Радованович, 84), Кассата, Шоне, Пандев (Гюмюш, 68) - Пинамонти, Куаме (Санабрия, 81)

Предупреждения: Бентанкур, Ругани, Рабио, Бонуччи - Кассат, Пандев

Удаления: Рабьо - Кассата Мартекки (не на поле)