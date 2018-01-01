Наполи - Аталанта 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Аталанта в напряженном поединке вырвала у Наполи ничью.

Наполи - Аталанта: видео голов Getty Images

В матче 10-го тура Серии А Наполи на своем поле сыграл вничью с Аталантой.

Неаполитанцы первыми открыли счет в поединке, но под конец первого тайма Фрелер восстановил паритет.

В середине второго тайма Милик вывел Наполи вперед, однако Иличич в конце матча сравнял счет и принес клубу из Бергамо ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Наполи - Аталанта:

Наполи - Аталанта 2:2

Голы: Максимович, 16, Милик, 71 - Фройлер, 41, Иличич, 86.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Луперто - Кальехон, Аллан (Зьелински, 11), Руис, Инсинье - Милик (Льоренте, 82), Лосано (Мертенс, 59).

Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити (Кьяер, 64), Паломино - Хатебур, Фройлер, Де Роон, Палашич (Кастань, 69), Госенс - Гомес (Муриэль, 74), Иличич.

Предупреждения: Максимович, Ди Лоренцо, Инсинье - Толой, Де Роон, Пашалич.