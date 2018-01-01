Наполи - Аталанта 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
В матче 10-го тура Серии А Наполи на своем поле сыграл вничью с Аталантой.
Неаполитанцы первыми открыли счет в поединке, но под конец первого тайма Фрелер восстановил паритет.
В середине второго тайма Милик вывел Наполи вперед, однако Иличич в конце матча сравнял счет и принес клубу из Бергамо ничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Наполи - Аталанта:
Наполи - Аталанта 2:2
Голы: Максимович, 16, Милик, 71 - Фройлер, 41, Иличич, 86.
Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Луперто - Кальехон, Аллан (Зьелински, 11), Руис, Инсинье - Милик (Льоренте, 82), Лосано (Мертенс, 59).
Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити (Кьяер, 64), Паломино - Хатебур, Фройлер, Де Роон, Палашич (Кастань, 69), Госенс - Гомес (Муриэль, 74), Иличич.
Предупреждения: Максимович, Ди Лоренцо, Инсинье - Толой, Де Роон, Пашалич.
Полная версия правил