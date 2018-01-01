Аталанта добыла ничью в невероятном матче против Наполи

Подопечные Гасперини смогли дважды отыграть на протяжении всего поединка.

В матче десятого тура чемпионата Италии Наполи на своем поле принимал Аталанту.

Украинский полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский хоть и попал в заявку на этот поединок, однако на футбольном поле он так и не появился.

Первые минуты матча начались для Аталанты не лучшим образом, поскольку голкиперу Пьерлуиджи Голлини дважды пришлось спасать свою команду, однако бергамаски смогли ответить опасным штрафным. К счастью для Наполи, вратарь парировал удар Госенса.

Натиск хозяев дал свои плоды уже на 16-й минуте встречи, когда Максимович откликнулся на навес Кальехона и отправил мяч в ворота ударом головой (1:0). На этом неаполитанцы останавливаться не собирались и могли удваивать преимущество уже на 22-й минуте, но Милик чудом попал с нескольких метров в штангу.

Интересно, что когда игра немного успокоилась, Аталанта смогла перехватить инициативу и длительное время беспокоила защиту и вратаря Наполи. В конце концов на 41-й минуте Аталанта сравняла счет благодаря голу Фройлера. Удар получился несильным, однако Мерет, откровенно говоря, ошибся при фиксировании мяча (1:1).

Во втором тайме игроки Наполи начал тотально доминировать над соперником, но всего два более-менее опасных удара смог нанести Инсинье. Везения итальянцу немного не хватило. Также стоит отметить удар Милика с опасного штрафного, однако мяч полетел чуть выше и попал в каркас ворот.

Спустя несколько минут старания подопечных Карло Анчелотти были вознаграждены. Фабиан Руис вывел Милика своей дальней передачей один на один с вратарем, после чего поляку оставалось только обыграть голкипера - 2:1.

При полном контроле игры со стороны хозяев казалось, что все близится к победе Наполи, но как бы не так. На 85-й минуте Льоренте, вышедший на замену вместо Милика, упал в штрафной Аталанты и просил пенальти. Главный арбитр посоветовал испанцу вставать. После этого момента Аталанта сразу начала свою атаку, и, благодаря ошибке защитников, которые создавали искусственный офсайд, Иличич оказался один на один с Меретом и сравнял счет в матче - 2:2.

После этого гола на поле начался невероятный хаос. Игроки Наполи было недовольны тем, что арбитр не поставил пенальти в моменте с падением Льоренте, и матч долгое время не мог возобновиться. Судья был вынужден удалить одного из членов тренерского штаба Наполи, а также и главного тренера Карло Анчелотти. Вскоре поединок возобновился, но счет остался ничейным (2:2).

Наполи - Аталанта 2:2

Голы: 1:0 – 16 Максимович, 1:1 – 41 Фройлер, 2:1 – 71 Милик, 2:2 – 86 Иличич.

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Луперто, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье, Аллан (Зелиньски, 11), Лосано (Мертенс, 59), Милик (Льоренте, 82).

Аталанта – Голлини, Хатебур, Гимшити (Кьер, 64), Паломино, Госенс, Пашалич (Кастань, 69), Фройлер, Иличич, де Рон, Гомес (Муриэль, 74), Толои.

Предупреждения: Толои (20), Максимович (48), де Рон (64), Пашалич (66), Ди Лоренцо (84), Инсинье (88).