Малиновкий не попал в стартовый состав на матч с Наполи

Украинец начнет матч на скамейке запасных.

В десятом туре Сериа А Наполи примет дома Аталанту.

Команды объявили стартовые составы на матч. Стоит отметить, что украинский полузащитник Руслан Малиновский остался на замене в Аталанте.

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Луперто – Кальехон, Аллан, Руис, Инсинье – Милик, Лосано.

Запасные: Оспина, Карнезис, Руи, Льоренте, Эльмас, Мертенс, Зьелински, Гулам, Юнес, Тонелли, Гаэтано.

Аталанта: Голлини – Толой, Джимсити, Паломино – Хатебур, Фройлер, Де Роон, Палашич, Госенс – Гомес, Иличич.

Запасные: Роззи, Спортьелло, Кьяер, Масьелло, Муриэль, Арана, Малиновский, Кастань, Ибанес, Барроу.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

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