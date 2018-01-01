Малиновкий не попал в стартовый состав на матч с Наполи
В десятом туре Сериа А Наполи примет дома Аталанту.
Команды объявили стартовые составы на матч. Стоит отметить, что украинский полузащитник Руслан Малиновский остался на замене в Аталанте.
Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Луперто – Кальехон, Аллан, Руис, Инсинье – Милик, Лосано.
Запасные: Оспина, Карнезис, Руи, Льоренте, Эльмас, Мертенс, Зьелински, Гулам, Юнес, Тонелли, Гаэтано.
Аталанта: Голлини – Толой, Джимсити, Паломино – Хатебур, Фройлер, Де Роон, Палашич, Госенс – Гомес, Иличич.
Запасные: Роззи, Спортьелло, Кьяер, Масьелло, Муриэль, Арана, Малиновский, Кастань, Ибанес, Барроу.
Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.
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