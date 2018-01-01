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Бывший игрок Интера: Де Лигт - катастрофа

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Ювентус страдает из-за нидерландца.
Матейс де Лигт
Матейс де Лигт
Getty Images

Бывший защитник Ромы, Наполи и Интера Франческо Колоннезе выступил с критикой по поводу игры игрока Ювентуса Матейса де Лигта.

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“Это катастрофа. С оборонительной точки зрения он сильно сдал.

Если бы итальянский защитник сделал бы то, что он делает с самого начало сезона, то его бы отправили на скамейку запасных, причем надолго.

В каждой игре у ворот Ювентуса возникает множество моментов именно из-за ошибок нидерландца“, - приводит слова Колоннезе So Foot.

Напомним, что нидерландец номинирован на награду лучшего игрока младше 21 года.

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Теги: Франческо Колоннезе, Матейс де Лигт, Ювентус, Сериа А, футбол
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