Бывший игрок Интера: Де Лигт - катастрофа

Ювентус страдает из-за нидерландца.

Бывший защитник Ромы, Наполи и Интера Франческо Колоннезе выступил с критикой по поводу игры игрока Ювентуса Матейса де Лигта.

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“Это катастрофа. С оборонительной точки зрения он сильно сдал.

Если бы итальянский защитник сделал бы то, что он делает с самого начало сезона, то его бы отправили на скамейку запасных, причем надолго.



В каждой игре у ворот Ювентуса возникает множество моментов именно из-за ошибок нидерландца“, - приводит слова Колоннезе So Foot.

Напомним, что нидерландец номинирован на награду лучшего игрока младше 21 года.