Конте: Ни у одной команды нет такого календаря, как у Интера, это аномалия

Главный тренер миланского клуба недоволен расписанием команды.

После выездной победы над Брешией (1:2) главный тренер Интера Антонио Конте поделился своим мнением о календаре своих подопечных.

“Это была наша четвертая игра за девять дней, в которой играют все те же игроки. Любая ситуация или результат являются приемлемыми в такой ситуации. Все, что я могу сделать, это поблагодарить футболистов за их дух, который они показали.

Нас ждет игра с Болоньей, а затем с Боруссией в Лиге чемпионов. Вообще, у нас будет семь игр за 20 дней, прежде чем мы получим шанс отдохнуть. Это аномалия, я не видел ни одной другой команды с таким календарем. Это кажется мне очень странным.

В некоторых матчах нужно побеждать только страданиями“, - отметил итальянский специалист на пресс-конференции.

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