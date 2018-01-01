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Брешия - Интер 1:2 Видео голов и обзор матча Серии А

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"Нерадзурри" добыли тяжелую победу в гостях.

Интер обыграл Брешию
Интер обыграл Брешию
Getty Images

В поединке десятого тура чемпионата Италии Интер на выезде обыграл Брешию.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брешия - Интер:

Брешия - Интер 1:2

Голы: Шкриниар, 76 (авт.) - Мартинес, 23, Лукаку, 63
 
Брешия: Альфонсо - Сабелли, Чистана, Гастальделло (Мартелла, 68) - Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло (Матри, 86), Мангравити (Ндой, 75) - Доннарумма, Балотелли.
 
Интер:  Ханданович - Годин, Шкриниар,  де Врей - Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини, Асамоа (Бираги, 81) - Мартинес, Лукаку (Эспосито, 87).
 
Предупреждения: Чистана, Матею, Ндой, Балотелли - Кандрева, Гальярдини, Шкриниар
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Теги: футбол, Интер, Брешия, видео голов, обзор матча, Серия А
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