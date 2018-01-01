Брешия - Интер 1:2 Видео голов и обзор матча Серии А
"Нерадзурри" добыли тяжелую победу в гостях.
В поединке десятого тура чемпионата Италии Интер на выезде обыграл Брешию.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брешия - Интер:
Брешия - Интер 1:2
Голы: Шкриниар, 76 (авт.) - Мартинес, 23, Лукаку, 63
Брешия: Альфонсо - Сабелли, Чистана, Гастальделло (Мартелла, 68) - Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло (Матри, 86), Мангравити (Ндой, 75) - Доннарумма, Балотелли.
Интер: Ханданович - Годин, Шкриниар, де Врей - Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини, Асамоа (Бираги, 81) - Мартинес, Лукаку (Эспосито, 87).
Предупреждения: Чистана, Матею, Ндой, Балотелли - Кандрева, Гальярдини, Шкриниар
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