Сарри: В Ювентусе возникли психологические проблемы

Команда слишком мало бьет по воротам.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мнением по поводу игры своей команды в текущем сезоне.

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“Мы адаптируемся к новому стилю. Естественно, что пройдет некоторое время до того, как все станет идеально. Ювентус может играть гораздо лучше, мы находимся на правильном пути.

Мы слишком редко бьем в створ ворот. Кажется, это в большей степени психологическая проблема.

Я делился с игроками переживаниями на эту тему. Мы готовим определенные упражнения, чтобы справиться с этим. В любом случае, мы должны более нацеленно действовать перед воротами.

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У нас до сих пор лучшая защита в Серии А. Лига изменилась, среднее количество забитых мячей возросло, турнир в целом стал более результативным.

В последнее время мы пропускали только с пенальти, поэтому нам следует больше внимания уделять этому аспекту“, - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что аргентинский нападающий Ювентуса попал в больницу после матча.

Отметим, что Марио Манджукич может покинуть клуб.