Сарри: В Ювентусе возникли психологические проблемы
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мнением по поводу игры своей команды в текущем сезоне.
Читай также: Ювентус готовит колоссальную сумму на трансфер Мбаппе - СМИ
“Мы адаптируемся к новому стилю. Естественно, что пройдет некоторое время до того, как все станет идеально. Ювентус может играть гораздо лучше, мы находимся на правильном пути.
Мы слишком редко бьем в створ ворот. Кажется, это в большей степени психологическая проблема.
Я делился с игроками переживаниями на эту тему. Мы готовим определенные упражнения, чтобы справиться с этим. В любом случае, мы должны более нацеленно действовать перед воротами.
Читай также: Буффон: Мое гипотетическое присутствие в сборной очень маловероятно
У нас до сих пор лучшая защита в Серии А. Лига изменилась, среднее количество забитых мячей возросло, турнир в целом стал более результативным.
В последнее время мы пропускали только с пенальти, поэтому нам следует больше внимания уделять этому аспекту“, - цитирует Сарри Football Italia.
Напомним, что аргентинский нападающий Ювентуса попал в больницу после матча.
Отметим, что Марио Манджукич может покинуть клуб.
Полная версия правил