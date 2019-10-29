Игроков из Серии А дисквалифицировали за богохульство

Религиозные высказывания футболистов "прочитали" специалисты по чтению по губам при просмотре видеоповоторов.

Полузащитник Сассуоло Франческо Маньянелли и хавбек Пармы Маттео Скоццарелла получили дисквалификацию на один матч за богохульство.

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Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалисты по чтению по губам во время просмотра видеоповторов определили, что игроки во время матчей своих команд богохульствовали на поле, что является весьма серьезным проступком в Италии.

Стоит сказать, что эксперты также пытались установить, что сказал полузащитник Вероны Валерио Верре, но у них не удалось "прочитать" слова футболиста и его не наказали.

Таким образом, Скоццарелла пропустит матч во вторник, 29-го октября, против Вероны, а Маньянелли - в среду, 30-го октября, против Фиорентины.

Напомним, прошлым летом полузащитник Удинезе Роландо Мандрагора был дисквалифицирован за богохульство.