Наполи - Аталанта: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

Наполи и Аталанта сыграют в матче 10 тура чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.

В среду, 30-го октября, Наполи и Аталанта сыграют в матче 10-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Неаполе на стадионе Сан-Паоло.

Наполи и Аталанта очень сильно начали сезон. Так, клуб из Бергамо сейчас находится на третьем месте турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 1 поражение). К тому же, место в основном составе завоевал украинец Руслан Малиновский. Наполи же идет на четвертой строчке с 17-ю баллами (5 побед, 2 ничьи, 2 поражения).

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на неаполитанский клуб с коэффициентом 2.05, в то время как триумф Аталанты оценили а 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили триумф Наполи в 2.00, а победу клуба из Бергамо - в 3.50. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Наполи - 2.00, победа Аталанты - 3.50, ничья - 3.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта, которая начнется 30-го октября в 20:00 по киевскому времени.