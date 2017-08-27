Наполи - Аталанта: онлайн трансляция матча чемпионата Италии
В среду, 30-го октября, Наполи и Аталанта сыграют в матче 10-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Неаполе на стадионе Сан-Паоло.
Онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта будет доступна в этой новости 30-го октября, начиная с 20:00 по киевскому времени.
Наполи и Аталанта очень сильно начали сезон. Так, клуб из Бергамо сейчас находится на третьем месте турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 1 поражение). К тому же, место в основном составе завоевал украинец Руслан Малиновский. Наполи же идет на четвертой строчке с 17-ю баллами (5 побед, 2 ничьи, 2 поражения).
Что касается выступления в Лиге чемпионов, то неаполитанцы лидируют в своей группе, имея 7 очков. Отметим, что Наполи даже переиграл Ливерпуль - главного фаворита группы. А вот Аталанта в трех турах ЛЧ пока не смогла набрать очки.
В последнем туре Серии А Наполи неожиданно сыграл вничью со СПАЛом (1:1), а Аталанта разгромила Удинезе (7:1).
Последние игры Наполи:
27.10.19. СПАЛ - Наполи - 1:1 (Серия А)
23.10.19. Зальцбург - Наполи - 2:3 (групповой этап ЛЧ)
19.10.19. Наполи - Верона - 2:0 (Серия А)
06.10.19. Торино - Наполи - 0:0 (Серия А)
02.10.19. Генк - Наполи - 0:0 (групповой этап ЛЧ)
Последние игры Аталанты:
27.10.19. Аталанта - Удинезе - 7:1 (Серия А)
22.10.19. Манчестер Сити - Аталанта - 5:1 (групповой этап ЛЧ)
19.10.19. Лацио - Аталанта - 3:3 (Серия А)
06.10.19. Аталанта - Лечче - 3:1 (Серия А)
01.10.19. Аталанта - Шахтер - 1:2 (групповой этап ЛЧ)
Последние очные встречи Наполи и Аталанты:
22.04.19. Наполи - Аталанта - 1:2 (Серия А)
03.12.18. Аталанта - Наполи - 1:2 (Серия А)
21.01.18. Аталанта - Наполи - 0:1 (Серия А)
02.01.18. Наполи - Аталанта - 1:2 (Кубок Италии)
27.08.17. Наполи - Аталанта - 3:1 (Серия А)
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