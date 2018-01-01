Малиновский мог стать игроком Наполи
Украинский полузащитник мог перебраться в топ-клуб Италии.
Сергей Серебянников, агент украинского полузащитника Руслана Малиновского, рассказал подробности перехода игрока в итальянский чемпионат.
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“Наполи интересовалось переходом Малиновского в свой клуб, но они не смогли довести дело до конкретики.
С другой стороны, Аталанта, которая сделала хорошее предложение, мы довольны сделанным выбором.
Аталанта - отличный клуб с хорошей организацией“, - приводит слова Серебренникова Сalcionapoli24.
Напомним, что украинский футболист перешел в Аталанту из Генка.
Отметим, что Малиновский сумел забить первый гол за клуб в Лиге чемпионов.
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