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Малиновский мог стать игроком Наполи

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Украинский полузащитник мог перебраться в топ-клуб Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Сергей Серебянников, агент украинского полузащитника Руслана Малиновского, рассказал подробности перехода игрока в итальянский чемпионат.

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“Наполи интересовалось переходом Малиновского в свой клуб, но они не смогли довести дело до конкретики.

С другой стороны, Аталанта, которая сделала хорошее предложение, мы довольны сделанным выбором.

Аталанта - отличный клуб с хорошей организацией“, - приводит слова Серебренникова Сalcionapoli24. 

Напомним, что украинский футболист перешел в Аталанту из Генка.

Отметим, что Малиновский сумел забить первый гол за клуб в Лиге чемпионов.

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Теги: Руслан Малиновский, Наполи, Аталанта, Сериа А
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