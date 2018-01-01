Буффон: Мое гипотетическое присутствие в сборной очень маловероятно
Итальянец не верит, что вернется в сборную.
Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился мнением по поводу игры команды, а также прокомментировал слухи о возможном возвращении в сборную Италии.
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“Сарризм? Я думаю, что через пару месяцев вы увидите его истинный Ювентус, сейчас мы потеряли некоторых важных игроков, таких как Дуглас Коста или Рэмси. Целей, которые мы ставим, так много.
Я считаю, что прямо сейчас мое гипотетическое присутствие в сборной очень маловероятно, потому что есть молодежный проект, который приносит свои плоды“, - цитирует Буффона Tuttosport.
Ранее итальянец заявлял, что только в Ювентусе. готов быть вторым вратарем.
Отметим, что Буффон рад, что не смог выиграть Лигу чемпионов.
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