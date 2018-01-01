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Рома - Милан 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Подопечные Фонсеки сумели добыть победу над миланским коллективом.

Рома - Милан: видео голов
Рома - Милан: видео голов
Getty Images

В матче девятого тура Серии А римская Рома на своем поле обыграла Милан со счетом 2:1.

За команду Паулу Фонсеки забивали Эдин Джеко и Николо Дзаньоло, а у "россонери" отличился Тео Эрнандес.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома - Милан:

Рома - Милан 2:1
Голы: Джеко, 38, Дзаньоло, 58 - Эрнандес, 55.

Рома: Пау Лопес - Спинаццола (Четин, 77), Смоллинг, Фасио, Коларов - Манчини - Дзаньоло (Сантон, 83), Пасторе, Верету, Перотти (Антонуччи, 53) - Джеко.

Милан: Доннарумма - Конти (Калабрия, 52), Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес - Пакета (Пентек, 63), Билья (Беннасер, 72), Кессье - Сусо, Леау, Чалханоглу.

Предупреждения: Манчини, Антонуччи, Четин, Коларов - Мусаккьо, Билья, Чалханоглу, Романьоли.

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Теги: Рома, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, видео голов, обзор матча
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