Рома - Милан 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Подопечные Фонсеки сумели добыть победу над миланским коллективом.
В матче девятого тура Серии А римская Рома на своем поле обыграла Милан со счетом 2:1.
За команду Паулу Фонсеки забивали Эдин Джеко и Николо Дзаньоло, а у "россонери" отличился Тео Эрнандес.
Смотрите видео голов и обзор матча Рома - Милан:
Рома - Милан 2:1
Голы: Джеко, 38, Дзаньоло, 58 - Эрнандес, 55.
Рома: Пау Лопес - Спинаццола (Четин, 77), Смоллинг, Фасио, Коларов - Манчини - Дзаньоло (Сантон, 83), Пасторе, Верету, Перотти (Антонуччи, 53) - Джеко.
Милан: Доннарумма - Конти (Калабрия, 52), Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес - Пакета (Пентек, 63), Билья (Беннасер, 72), Кессье - Сусо, Леау, Чалханоглу.
Предупреждения: Манчини, Антонуччи, Четин, Коларов - Мусаккьо, Билья, Чалханоглу, Романьоли.
Полная версия правил