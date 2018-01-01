Балотелли не сдержал эмоций во время матча и разбил камеру фотографу

Журналист теперь требует у клуба компенсировать ремонт аппарата.

Нападающий итальянской Брешии Марио Балотелли в очередной раз оказался в центре скандала. Во время матча девятого тура Серии А против Дженоа не запомнился своими действиями на поле, зато когда его заменяли, он пнул камеру фотографа Массимо Ловати.

Пострадавший фотограф написал пост в Instagram, где пожаловался на Балотелли, а также рассказал, что потребовал у клуба компенсации.

"Камера и усилитель были заметно повреждены. Корпус был разбит и камера больше не работала. Я уже рассказал Пиовани (начальник команды - прим.) об инциденте, и предупредил, что отправлю счет на ремонт в клуб. Это очень деликатные инструменты. Можно с уверенностью сказать, что я в ярости. Марио, тебе нужно научиться уважать людей, которые работают, а также к их инструментам бизнеса".