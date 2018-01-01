Футболист получил травму головы после столкновения с голкипером хозяев.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин попал в больницу после матча с Лечче (1:1) в девятом туре чемпионата Италии. Об этом сообщает Bleacher Report.

В конце второго тайма аргентинец получил удар в голову, столкнувшись с вратарем хозяев Габриэлом. Голкипер локтем задел Игуаина, из-за чего у форварда образовалось рассечение.

После оказанной медицинской помощи 31-летний нападающий вернулся на поле и доиграл до конца матча. Затем футболист отправился в больницу, чтобы провести углубленное обследование.

Напомним, в текущем сезоне Игуаин провел за Ювентус 8 матчей в Серии А и забил 2 гола.