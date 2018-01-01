Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игуаин попал в больницу после матча с Лечче

Комментариев: 0
Футболист получил травму головы после столкновения с голкипером хозяев.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
Getty Images

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин попал в больницу после матча с Лечче (1:1) в  девятом туре чемпионата Италии. Об этом сообщает Bleacher Report.

В конце второго тайма аргентинец получил удар в голову, столкнувшись с вратарем хозяев Габриэлом. Голкипер локтем задел Игуаина, из-за чего у форварда образовалось рассечение.

После оказанной медицинской помощи 31-летний нападающий вернулся на поле и доиграл до конца матча. Затем футболист отправился в больницу, чтобы провести углубленное обследование.

Напомним, в текущем сезоне Игуаин провел за Ювентус 8 матчей в Серии А и забил 2 гола.

Поделись:
Теги: Гонсало Игуаин, Лечче, Ювентус, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь