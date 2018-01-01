Ювентус расписал мировую с Лечче

Нападающий туринцев Криштиану Роналду пропустил этот матч.

Туринский Ювентус в матче девятого тура Серии А сыграл вничью с Лечче. Встреча прошла в Лечче и завершилась со счетом 1:1.

"Бьянконери" открыли счет на 50-й минуте благодаря голу форварда Пауло Дибалы с пенальти. Спустя 6 минут хавбек Марко Манкосу сравнял счет, также реализовав 11-метровый удар.

Отметим, что эту игру пропускал звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

После девяти туров туринцы набрали 23 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. Лечче занимает 16-е место, набрав 10 баллов.

Лечче – Ювентус 1:1

Голы: Манкозу, 56 (с пенальти) – Дибала, 50 (с пенальти)

Лечче: Габриэль, Россеттини, Лучони, Кальдерони, Меккарьелло (Рисполи, 72), Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Маер (Табанелли, 58), Фариас (Лападула, 46), Эль-Бабакар

Ювентус: Щесны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило (Куадрадо, 58), Бонуччи, Джан (Рабио, 72), Пьянич (Хедира, 67), Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин

Предупреждения: Кальдерони, Россеттини, Манкозу, Бернардески, Лападула.