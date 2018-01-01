Ювентус готовит колоссальную сумму на трансфер Мбаппе - СМИ

Юный француз в скором времени может стать самым дорогим футболистом мира.

Туринский Ювентус готовится провернуть крупную сделку по трансферу юного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Руководство “старой сеньоры“ рассчитывает вывести клуб на абсолютно новый уровень, поставив его на вершину европейского футбола. Первым шагом к достижению этой цели стала покупка Криштиану Роналду за 115 миллионов евро, который зарабатывает в Италии более 30 миллионов евро.

Как сообщает Tuttosport, туринцы понимают, что Роналду уже 34 года, поэтому изучают более молодых игроков, которые продолжат путь португальца. Главным кандидатом считается форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, которому в декабре исполнится 21 год.

Ювентус готов потратить на покупку талантливого футболиста 380 миллионов евро - эта сумма должна покрыть трансфер Мбаппе и пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал договорился с ПСЖ о трансфере Килиана Мбаппе.