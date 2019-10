Роналду пропустит матч с Лечче

Туринский Ювентус объявил состав команды на выездной поединок девятого тура Серии А против Лечче.

Отметим, что среди списка из 22 футболистов не оказалось нападающего Криштиану Роналду.

📄 Squad list is IN! Here is the Bianconeri team departing for Apulia ⚪️⚫️#LecceJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/uVaSFuOoP7