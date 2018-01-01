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Кьеллини: Роналду похож на гиену

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Итальянец восхищен трудолюбием португальца.
Канселу - Роналду - Кьеллини
Канселу - Роналду - Кьеллини
Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мнением по поводу португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Роналду купается в роскоши и может позволить себе все, но кажется, что у него желания мальчишки.

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Он не думает о роскоши. На каждый день у него есть важные цели, и он очень тщательно подходит к их выполнению.

Мне было приятно познакомиться с ним, потому что, когда он приехал, даже в 34 года мне хотелось чему-то научиться.

Он уделяет очень много времени подготовке, во время отдельных матчей видно, насколько он отличается от других.

Остается сделать так, чтоб ему было комфортно в команде, хотя он похож на гиену, в кавычках, конечно.

Он приехал с огромным желанием что-то доказать. В итоге наши желания совпадают с его желаниями, потому что он победитель“, - цитирует Кьеллини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Кьеллини также остро оценил Дибалу.

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Теги: Джорджо Кьеллини, Криштиану Роналду, Ювентус
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