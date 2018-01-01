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Кьелинни: Дибала - золотой мальчик

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Итальянец ожидает, что Пауло сможет достичь высот в Ювентусе.
Джорджо Кьеллини и Пауло Дибала
Джорджо Кьеллини и Пауло Дибала
Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мнением по поводу игры аргентинского полузащитника Пауло Дибалы. 

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“Пауло - очень тихий парень, золотой мальчик, который вырос на наших глазах. Он - человек, который не любит много говорить. Вместо этого Дибала показывает все на поле.

Считают, что он провел неудачный сезон в прошлом году, но нужно понимать, чего от него ждут. Если он играет центрального нападающего, забивает по 20 мячей за сезон.

Но, если играет полузащитником, забивает пять мячей. И в этом ничего плохого нет.

На мой взгляд, Пауло продолжает расти. У него была возможность уйти из команды, но он захотел остаться и прогрессировать.

Не удивлюсь, если Дибала достигнет в Ювентусе тех же успехов, что Трезеге, Каморанези и Недвед“, - приводит слова Кьеллини Football Italia

Напомним, что Дибала оформил дубль в матче Лиги чемпионов.

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Теги: Джорджо Кьеллини, Пауло Дибала, Ювентус
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