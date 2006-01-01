Моратти: Златан в Интере? Может быть, я сделал бы что-то столь же дикое

Златан может оказаться в Интере.

Экс-владелец Интера Массимо Моратти прокомментировал слухи о возможном возвращение Златана Ибрагимовича в клуб.

Напомним, что футболист выступал за Интер в период с 2006 по 2009 год.

Читай также: Ибрагимович продемонстрировал очередной трюк с мячом

“Златан в Интере? Может быть, я сделал бы что-то столь же дикое.

Нужно учитывать, что есть определенный баланс, который нужно поддерживать, а также уважать игроков, которые уже находятся в команде.

При сделке все эти моменты должны быть учтены“, - приводит слова Моратти Goal со ссылкой на Sport Mediaset.

Отметим, что Ибрагимович не против вернуться в Италию.