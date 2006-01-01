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Моратти: Златан в Интере? Может быть, я сделал бы что-то столь же дикое

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Златан может оказаться в Интере.
Массимо Моратти
Массимо Моратти
Getty Images

Экс-владелец Интера Массимо Моратти прокомментировал слухи о возможном возвращение Златана Ибрагимовича в клуб.

Напомним, что футболист выступал за Интер в период с 2006 по 2009 год.

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“Златан в Интере? Может быть, я сделал бы что-то столь же дикое.

Нужно учитывать, что есть определенный баланс, который нужно поддерживать, а также уважать игроков, которые уже находятся в команде.

При сделке все эти моменты должны быть учтены“, - приводит слова Моратти Goal со ссылкой на Sport Mediaset.

Отметим, что Ибрагимович не против вернуться в Италию.

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Теги: Массимо Моратти, Златан Ибрагимович, Интер
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