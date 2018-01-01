Роналду: Мне больно, когда СМИ врут
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своем отношения к СМИ.
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“Мне больно, когда люди врут. Что касается футбола, то есть не так много написанных в прессе вещей, которые меня злят.
Это футбольная индустрия, и все это - лишь часть игры. Я стал частью этого мира в 17 лет и знаю, как это работает.
Каждый может критиковать и выражать свое мнение. У меня нет проблем до тех пор, пока мы говорим о футболе.
Я счастлив, когда побеждаю, прихожу домой и вижу своих детей счастливыми. Это та мотивация, которая заставляет меня выходить на поле и отдавать всего себя“, - приводит слова португальца Juve News.
Криштиану Роналду также прокомментировал, когда закончит карьеру.
“Для меня возраст - это всего лишь цифра. Она не означает, что я близок к завершению карьеры. Думаю, что я могу доказать это своей игрой“, - сказал Роналду.
Напомним, что португалец забил 700 голов в карьере. Ювентус вручил ему памятный приз.
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