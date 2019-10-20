Наингголан: Посвящаю гол своей жене

У бельгийца жена больна раком.

Полузащитник Кальяри Раджа Наингголан поделился эмоциями от матча со Спалом (2:0), в котором впервые отличился за клуб.

“Я посвящаю гол своей жене, это особый момент для нее.

Это был отличный матч для команды, мы совершенствуемся. Позиция в таблице хорошая, и мы должны продолжать в том же духе. Первый гол как спасение.

Мы начали сезон не очень хорошо, но мы хорошо поправили положение и результаты вознаграждают нас.

Я всегда делал все возможное для Кальяри, и меня всегда ценили здесь. Возвращение сюда было легким выбором“, - цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Наингголан перешел в Кальяри этим летом из-за того, что у его жены был обнаружен рак.