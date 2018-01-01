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Милан - Лечче 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Миланский клуб упустил победу на последних минутах поединка.

Милан - Лечче: видео голов и обзор матча
Милан - Лечче: видео голов и обзор матча
Getty Images

Милан в восьмом туре чемпионата Италии на Сан Сиро не смог одержать победу над Лечче в первой игре Стефано Пьоли в качестве главного тренера.

"Россонери" были близки к победе, однако на 93-й минуте пропустили второй мяч и довольствовались только ничьей.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан - Лечче:

Милан - Лечче 2:2
Голы: Чалханоглу, 20, Пьонтек, 81 - Бабакар, 62, Кальдерони, 90+3

Милан: Доннарумма - Конти, Романьоли, Мусаккьо, Эрнандес - Кессье (Ребич, 80), Билья, Пакета (Крунич, 67) - Сусо, Леау (Пьонтек, 67), Чалханоглу

Лечче: Габриэл - Меччарьелло, Кальдерони, Лукиони, Россеттини - Майер (Петриччионе, 64), Табанелли, Тахцидис - Фалько (Фарис, 46) - Бабакар (Лападула, 82), Манкозу

Предупреждения: Билья - Майер, Россеттини. 

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Теги: Милан, Лечче, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, видео голов, обзор матча
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