Милан - Лечче 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Миланский клуб упустил победу на последних минутах поединка.
Милан в восьмом туре чемпионата Италии на Сан Сиро не смог одержать победу над Лечче в первой игре Стефано Пьоли в качестве главного тренера.
"Россонери" были близки к победе, однако на 93-й минуте пропустили второй мяч и довольствовались только ничьей.
Смотрите видео голов и обзор матча Милан - Лечче:
Милан - Лечче 2:2
Голы: Чалханоглу, 20, Пьонтек, 81 - Бабакар, 62, Кальдерони, 90+3
Милан: Доннарумма - Конти, Романьоли, Мусаккьо, Эрнандес - Кессье (Ребич, 80), Билья, Пакета (Крунич, 67) - Сусо, Леау (Пьонтек, 67), Чалханоглу
Лечче: Габриэл - Меччарьелло, Кальдерони, Лукиони, Россеттини - Майер (Петриччионе, 64), Табанелли, Тахцидис - Фалько (Фарис, 46) - Бабакар (Лападула, 82), Манкозу
Предупреждения: Билья - Майер, Россеттини.
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