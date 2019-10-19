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Форвард Лацио стал объектом насмешек в соцсетях, запутавшись в футболке, празднуя гол

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Итальянский нападающий запутался в экипировке.
Форвард Лацио стал объектом насмешек в соцсетях, запутавшись в футболке, празднуя гол

Нападающего Лацио Чиро Иммобиле высмеяли в соцсетях за празднование гола в ворота Аталанты в матче чемпионата Италии.

Имобиле отличился в компенсированное время матча, сравняв счет 3:3. Он настолько обрадовался забитому мячу, что на эмоциях решил снять футболку. Сделать это с первого раза у него не получилось - он запутался в футболке и упал под рекламные щиты.

Видео празднования гола тут же стало вирусным в соцсетях. Известный канал 443 предложил создать петицию, чтобы это празднование Иммобиле включили в ФИФА21.

А ганский форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг адресовал вопрос напрямую Иммобиле – "Какого черта ты сделал", написал Обамеянг, прикрепив куча смайлов.

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