Форвард Лацио стал объектом насмешек в соцсетях, запутавшись в футболке, празднуя гол

Итальянский нападающий запутался в экипировке.

Нападающего Лацио Чиро Иммобиле высмеяли в соцсетях за празднование гола в ворота Аталанты в матче чемпионата Италии.

Имобиле отличился в компенсированное время матча, сравняв счет 3:3. Он настолько обрадовался забитому мячу, что на эмоциях решил снять футболку. Сделать это с первого раза у него не получилось - он запутался в футболке и упал под рекламные щиты.

Clutch goal, not so clutch celebration from Ciro Immobile. pic.twitter.com/Gw0Gy94Urm — ESPN FC (@ESPNFC) October 19, 2019

Видео празднования гола тут же стало вирусным в соцсетях. Известный канал 443 предложил создать петицию, чтобы это празднование Иммобиле включили в ФИФА21.

А ганский форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг адресовал вопрос напрямую Иммобиле – "Какого черта ты сделал", написал Обамеянг, прикрепив куча смайлов.