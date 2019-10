Форвард Лацио стал объектом насмешек в соцсетях, запутавшись в футболке, празднуя гол

Нападающего Лацио Чиро Иммобиле высмеяли в соцсетях за празднование гола в ворота Аталанты в матче чемпионата Италии.

Имобиле отличился в компенсированное время матча, сравняв счет 3:3. Он настолько обрадовался забитому мячу, что на эмоциях решил снять футболку. Сделать это с первого раза у него не получилось - он запутался в футболке и упал под рекламные щиты.

Clutch goal, not so clutch celebration from Ciro Immobile. pic.twitter.com/Gw0Gy94Urm