Ювентус не без проблем справился с Болоньей

Гол Роналду помог Ювентусу победить Болонью.

Ювентус одержал победу над Болоньей в матче 8-го тура Серии А со счетом 2:1. Счет в матче на 19-й минуте открыл нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, забивший свой 25-й гол в Серии А в 38-м матче.

Спустя 7 минут Болонья отыгралась благодаря голу защитника Данило Ларанжейры. Победным для Ювентуса стал точный удар полузащитника Миралема Пьянича на 54-й минуте игры.

Ювентус одержал свою пятую победу в чемпионате подряд и с 22 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, на 4 пункта опережая идущий вторым Интер, у которого остается матч в запасе.