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Ювентус не без проблем справился с Болоньей

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Гол Роналду помог Ювентусу победить Болонью.
Ювентус не без проблем справился с Болоньей

Ювентус одержал победу над Болоньей в матче 8-го тура Серии А со счетом 2:1. Счет в матче на 19-й минуте открыл нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, забивший свой 25-й гол в Серии А в 38-м матче. 

Спустя 7 минут Болонья отыгралась благодаря голу защитника Данило Ларанжейры. Победным для Ювентуса стал точный удар полузащитника Миралема Пьянича на 54-й минуте игры.

Ювентус одержал свою пятую победу в чемпионате подряд и с 22 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, на 4 пункта опережая идущий вторым Интер, у которого остается матч в запасе. 

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