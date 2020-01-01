Малиновский - один из лучших игроков в матче против Лацио по версии WhoScored

Украинец вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отыграл весь матч против Лацио в чемпионате Италии.

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Как сообщает портал WhoScored, украинец получил за этот поединок оценку 7.79, хотя результативными действиями он не отметился.

Более высокие баллы получили только одноклубник Руслана Луис Муриэль, а также игроки Лацио Хоакин Корреа и Чиро Иммобиле.

Малиновский по ходу встречи 67 раз коснулся мяча, совершил 35 передач, из которых 2 были ключевыми, а также осуществил 2 кросса и 5 успешных попыток дриблинга.

Точность пасов Руслана составила 77,1%. Кроме того, он 7 раз ударил по воротам Лацио, 3 из которых были в створ.

Отметим, что Аталанта упустила победу над Лацио, ведя по ходу встречи со счетом 3:0.