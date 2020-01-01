Малиновский вместе с Аталантой упустили победу над Лацио, ведя со счетом 3:0

Украинец провел на поле все 90 минут, но не сумел помочь Аталанте удержать победу.

Римский Лацио на своем поле принимал Аталанту из Бергамо в рамках восьмого тура чемпионата Италии.

Участие в поединке принял украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский, который провел на поле все 90 минут, но это не помогло команде выиграть встречу.

В первом тайме гости полностью контролировали ход игры, уйдя на перерыв при счете 3:0 в свою пользу, но Лацио совершил невероятный камбэк и отыграл все три мяча. Главным героем встречи стал Чиро Иммобиле, который успешно реализовал два пенальти и отдал одну результативную передачу. Таким образом, итоговый счет встречи - 3:3.

Лацио - Аталанта 3:3

Голы: Иммобиле, 69, 90+3 (оба - с пенальти), Корреа, 70 - Муриэль, 23, 28, Гомес, 37.

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Кайседо, 79) - Марушич (Патрик, 46), Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто, Лулич - Корреа - Иммобиле.

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Масьелло (Кьяер, 74) - Хатебур, Фройлер, Пашалич (де Роон, 60), Госенс - Малиновский, Муриэль, Гомес.

Предупреждения: Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле, Марушич - Голлини, Толой.