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Малиновский вместе с Аталантой упустили победу над Лацио, ведя со счетом 3:0

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Украинец провел на поле все 90 минут, но не сумел помочь Аталанте удержать победу.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Римский Лацио на своем поле принимал Аталанту из Бергамо в рамках восьмого тура чемпионата Италии. 

Участие в поединке принял украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский, который провел на поле все 90 минут, но это не помогло команде выиграть встречу.

В первом тайме гости полностью контролировали ход игры, уйдя на перерыв при счете 3:0 в свою пользу, но Лацио совершил невероятный камбэк и отыграл все три мяча. Главным героем встречи стал Чиро Иммобиле, который успешно реализовал два пенальти и отдал одну результативную передачу. Таким образом, итоговый счет встречи - 3:3.

Лацио - Аталанта 3:3
Голы: Иммобиле, 69, 90+3 (оба - с пенальти), Корреа, 70 - Муриэль, 23, 28, Гомес, 37.

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Кайседо, 79) - Марушич (Патрик, 46), Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто, Лулич - Корреа - Иммобиле.

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Масьелло (Кьяер, 74) - Хатебур, Фройлер, Пашалич (де Роон, 60), Госенс - Малиновский, Муриэль, Гомес.

Предупреждения: Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле, Марушич - Голлини, Толой.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Лацио, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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