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Фонсека: Современный футбол убивает лучших игроков

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Специалист считает, что игроки в современном футболе испытывают большие перегрузки.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился своими мыслями относительно нагрузок в современном футболе.

"Очень большую проблему в футболе составляют травмы, причем как на клубном, так и на международном уровне. Каждую неделю мы видим, как много травм получают игроки, выступая за свои национальные команды.

Современный футбол убивает лучших игроков, потому что физически невозможно принимать участие в таком огромном количестве матчей. Футбольные функционеры должны об этом задуматься. Сейчас появилось слишком много разных турниров“, - цитирует Фонсеку Football Italia.

Ранее сообщалось, что Рома добилась сокращения дисквалификации Паулу Фонсеки.

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Теги: Паулу Фонсека, футбол, вне игры
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