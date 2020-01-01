Фонсека: Современный футбол убивает лучших игроков

Специалист считает, что игроки в современном футболе испытывают большие перегрузки.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился своими мыслями относительно нагрузок в современном футболе.

"Очень большую проблему в футболе составляют травмы, причем как на клубном, так и на международном уровне. Каждую неделю мы видим, как много травм получают игроки, выступая за свои национальные команды.

Современный футбол убивает лучших игроков, потому что физически невозможно принимать участие в таком огромном количестве матчей. Футбольные функционеры должны об этом задуматься. Сейчас появилось слишком много разных турниров“, - цитирует Фонсеку Football Italia.

Ранее сообщалось, что Рома добилась сокращения дисквалификации Паулу Фонсеки.