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Руководство Милана намерено пригласить Гвардиолу или Шевченко - СМИ

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"Россонери" хотят вернуться на лидирующие позиции в европейском футболе.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Руководство Милана планирует пригласить на пост главного тренера команды наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в компании Elliott Management Corporation, которая владеет клубом, намерены в 2020-м году вернуть "россонери" на лидирующие позиции в европейском футболе. С этой целью Милан рассматривает возможность приглашения Гвардиолы на должность тренера, а голландца Марка Овермарса - на пост спортивного директора.

В качестве альтернативы испанцу, Милан рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко, который сейчас успешно работает со сборной Украины.

Напомним, что недавно новым главным тренером "россонери" стал Стефано Пиоли, пришедший на смену уволенному Марко Джампаоло.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Милан, Андрей Шевченко
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