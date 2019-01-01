Рома добилась сокращения дисквалификации Фонсеки

Португальский специалист получил наказание за свое поведение в матче с Кальяри.

Итальянской Роме удалось сократить двухматчевую дисквалификацию главного тренера команды Паулу Фонсеки, сообщает Footbal Italia.

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Источник утверждает, что португальский специалист пропустит лишь поединок против Сампдории и сможет присутствовать на матче против Милана.

Напомним, Фонсека получил красную карточку за споры с арбитром Давиде Массой по поводу отмененного в добавленное время гола форварда Николы Калинича в поединке против Кальяри (1:1).