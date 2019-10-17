Ювентус хочет продлить контракт с Щенсны
Туринцы намерены сохранить польского голкипера в команде.
Туринский Ювентус в ближайшее время планирует продлить контракт с Войцехом Щенсны, сообщает Goal.com.
Источник утверждает, что по новому соглашению 29-летнему футболисту предложат увеличение зарплаты.
Действующий контракт Щенсны с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2021-го года. Боссы Ювентуса опасаются, что Манчестер Юнайтед попытается заполучить поляка следующим летом.
В этом сезоне Щенсны провел пять матчей в Серии А, два из которых были “сухими“.
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