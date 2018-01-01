Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тео Эрнандес: Милан сможет финишировать в топ-4 Сериа А

Комментариев: 0
Футболист Милане не сомневается в успехе команды.
Тео Эрнандес: Милан сможет финишировать в топ-4 Сериа А
Getty Images

Защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился мнением по поводу назначения нового главного тренера Стефано Пьоли.

Читай также: Неста: Милан стал смертельной ловушкой для тренеров

“Очевидно, что тренеру лучше начинать сезон, чем вступать в игру, но такое случается в футболе.

Теперь у нас есть новый тренер, считаю, что это очень хороший специалист. Уверен, что вместе мы преуспеем. Я не знал его раньше, но он любит играть в хороший футбол и имеет четкие идеи.

Верю, что мы можем финишировать в первой четверке, состав нашей команды способен добиться этого.

У нас отличная команда, которая борется за место в Лиге чемпионов, но нам нужно приложить все свои силы на поле, начиная с Лечче“, - приводит слова Эрнандес Football Italia.

Напомним, что Эрнандеса стал игроком Милана в летнее трансферное окно.

Отметим, что Берлускони был бы не против вернуться в Милан.

Поделись:
Теги: Тео Эрнандес, Милан, Стефано Пьоли
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь