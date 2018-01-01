Тео Эрнандес: Милан сможет финишировать в топ-4 Сериа А
Защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился мнением по поводу назначения нового главного тренера Стефано Пьоли.
Читай также: Неста: Милан стал смертельной ловушкой для тренеров
“Очевидно, что тренеру лучше начинать сезон, чем вступать в игру, но такое случается в футболе.
Теперь у нас есть новый тренер, считаю, что это очень хороший специалист. Уверен, что вместе мы преуспеем. Я не знал его раньше, но он любит играть в хороший футбол и имеет четкие идеи.
Верю, что мы можем финишировать в первой четверке, состав нашей команды способен добиться этого.
У нас отличная команда, которая борется за место в Лиге чемпионов, но нам нужно приложить все свои силы на поле, начиная с Лечче“, - приводит слова Эрнандес Football Italia.
Напомним, что Эрнандеса стал игроком Милана в летнее трансферное окно.
Отметим, что Берлускони был бы не против вернуться в Милан.
Полная версия правил