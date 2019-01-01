Санчес перенес операцию и больше не сыграет за Интер в этом году

На восстановление чилийскому футболисту потребуется около трех месяцев.

Нападающий Интера Алексис Санчес в ближайшие три месяца не сможет помочь своей команде.

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Как сообщает пресс-служба миланского клуба, сегодня, 16-го октября, футболисту сделали операцию на левой лодыжке. Ему провели пластическую хирургию малоберцового сухожилия. Отмечается, что операция прошла успешно.

Таким образом, в этом году Санчес уже точно не выйдет на поле. Стоит сказать, что травму Алексис получил во время товарищеского матча сборной Чили с Колумбией (0:0).

Отметим, что операцию футболисту сделали в клинике в Барселоне. Именно там ранее прооперировали защитника киевского Динамо и сборной Украины Никиту Бурду.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар выбыл на месяц из-за травмы.