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Санчес перенес операцию и больше не сыграет за Интер в этом году

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На восстановление чилийскому футболисту потребуется около трех месяцев.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Нападающий Интера Алексис Санчес в ближайшие три месяца не сможет помочь своей команде.

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Как сообщает пресс-служба миланского клуба, сегодня, 16-го октября, футболисту сделали операцию на левой лодыжке. Ему провели пластическую хирургию малоберцового сухожилия. Отмечается, что операция прошла успешно.

Таким образом, в этом году Санчес уже точно не выйдет на поле. Стоит сказать, что травму Алексис получил во время товарищеского матча сборной Чили с Колумбией (0:0).

Отметим, что операцию футболисту сделали в клинике в Барселоне. Именно там ранее прооперировали защитника киевского Динамо и сборной Украины Никиту Бурду.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар выбыл на месяц из-за травмы.

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Теги: Алексис Санчес, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, травма, операция
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