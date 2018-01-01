Директор Ювентуса: У нас один из лучших составов в Европе

Ювентус доволен нынешним составом клуба.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи поделился информацией по поводу изменений в составе команды.

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“Наш состав укомплектован, мы считаем его одним из лучших в Европе. Мы довольны нашими игроками.

Я исключаю вариант с приходом флангового защитника. Переезд Манджукича в Катар не состоялся, поэтому он остался с нами. Теперь посмотрим, что будет в январе.

Для нас Роналду очень важен, мы довольны им, как он нами. Я не сомневаюсь, что он останется как в этом сезоне, так и в следующем.

Даже Недвед, когда он приехал в Турин, имел проблемы с адаптацией к команде в течение нескольких месяцев, и он всегда напоминает мне об этом.

Я уверен, что де Лигт принесет нам большое удовлетворение. Рабьо нужно время, после долгого перерыва нелегко вернуться к игре“, - цитирует Паратичи Football Italia.

Ранее сообщалось, что Манджукич может перебраться в АПЛ.

Отметим, что Роналду забил 700-й гол в карьере.