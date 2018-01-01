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Неста: Милан стал смертельной ловушкой для тренеров

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Бывший игрок Милана раскритиковал клуб.
Алессандро Неста
Алессандро Неста
Getty Images

Экс-футболист Милана Алессандро Неста поделился мнением о текущей ситуации в клубе, который недавно сменил главного тренера.

“Связка Мальдини - Бобан верная, но клуб сильно изменился за последние годы. Думаю, через некоторое время станет понятно, была проделанная работа хорошей или нет.

Не стоит ожидать, что результат будет достигнут через год или несколько месяцев.

Ювентус сегодня силен, так как со временем им удалось создать прочный фундамент, а Милан в последнее время стал смертельной ловушкой для тренеров.

Некоторые из моих бывших партнеров по команде преуспели, другие, возможно, меньше, но они были в сложной ситуации“, - цитирует Несту Calciomercato.

Ранее Берлускони заявлял, что Милан нуждается в нем.

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Теги: Алессандро Неста, Милан
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