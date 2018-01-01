Рибери - о переходе в Фиорентину: Я не знал, что это будет любовь с первого взгляда

Француз счастлив во Флоренции.

Полузащитник Франк Рибери рассказал подробности своего перехода в Фиорентину.

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“Когда я согласился приехать во Флоренцию, то не знал, что это будет любовь с первого взгляда. Это чувство со мною с вечера презентации. Тот день был особенным, эти воспоминания навсегда останутся со мной.

У меня были варианты в Англии и Италии. Но у меня и руководителей Фиорентины появилась искра.

В разговорах с директором клуба Даниэле Праде и главным тренером Винченцо Монтеллой я чувствовал тепло и уверенность в себе.

Тогда Вахиба сказала мне:“ Мы едем во Флоренцию“. Теперь я здесь, и я счастлив“, - цитирует слова Рибери Corriere della Sera.

Отметим, что француз стал рекордсменом Сериа А.