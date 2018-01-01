Рибери - о переходе в Фиорентину: Я не знал, что это будет любовь с первого взгляда
Француз счастлив во Флоренции.
Полузащитник Франк Рибери рассказал подробности своего перехода в Фиорентину.
Читай также: Месси: Ложь, что я не хотел перехода Гризманна
“Когда я согласился приехать во Флоренцию, то не знал, что это будет любовь с первого взгляда. Это чувство со мною с вечера презентации. Тот день был особенным, эти воспоминания навсегда останутся со мной.
У меня были варианты в Англии и Италии. Но у меня и руководителей Фиорентины появилась искра.
В разговорах с директором клуба Даниэле Праде и главным тренером Винченцо Монтеллой я чувствовал тепло и уверенность в себе.
Тогда Вахиба сказала мне:“ Мы едем во Флоренцию“. Теперь я здесь, и я счастлив“, - цитирует слова Рибери Corriere della Sera.
Отметим, что француз стал рекордсменом Сериа А.
Полная версия правил