Берлускони: Милан нуждается во мне
Экс-владелец Милана Сильвио Берлускони прокомментировал недавнее заявление исполнительного директора клуба Ивана Газидиса.
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Он сообщил, что Милан мог обанкротиться и оказаться в Серии D без инвестиций компании Elliott Management.
“Есть такие вещи, которые можно произносить только после того, как заходишь в туалет и закрываешь за собой дверь.
Что касается того, как привести Милан к былому величию, то тут все просто и сложно одновременно - верните клуб Сильвио Берлускони“, - заявил бывший владелец клуба для Football Italia.
Ранее сообщалось, что владелец Louis Vuitton может приобрести клуб. Однако он опроверг информацию.
Напомним, что Милан назначил нового главного тренера.
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