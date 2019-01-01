Берлускони: Милан нуждается во мне

Берлускони не против стать снова президентом клуба.

Экс-владелец Милана Сильвио Берлускони прокомментировал недавнее заявление исполнительного директора клуба Ивана Газидиса.

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Он сообщил, что Милан мог обанкротиться и оказаться в Серии D без инвестиций компании Elliott Management.

“Есть такие вещи, которые можно произносить только после того, как заходишь в туалет и закрываешь за собой дверь.

Что касается того, как привести Милан к былому величию, то тут все просто и сложно одновременно - верните клуб Сильвио Берлускони“, - заявил бывший владелец клуба для Football Italia.

Ранее сообщалось, что владелец Louis Vuitton может приобрести клуб. Однако он опроверг информацию.

Напомним, что Милан назначил нового главного тренера.