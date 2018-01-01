Конте: Интеру пока далеко до уровня Ювентуса

Итальянский специалист оценил шансы своей команды на победу в Серии А.

лавный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал противостояние своей команды и Ювентуса за победу в текущем розыгрыше Серии А.

Итальянский специалист признался, что "нерадзурри" могут стать чемпионами в этом сезоне, однако до уровня туринского клуба миланцам еще далеко.

"Мне кажется, что никому не запрещено мечтать: ни болельщикам, ни игрокам, ни тренерам. Однако нам нужно быть реалистами и правильно оценивать текущее положение. Ювентус и Наполи, две ведущие команды на момент моего возвращения в Италию, создавались годами, а проект Интера только начал свое строительство.

Не стоит себя обманывать, на данный момент Интеру пока далеко до уровня Ювентуса, но это не значит, что мы не можем стать чемпионами в этом сезоне. Не стоит возводить для себя какие-то психологические барьеры. Надо ставить цели и упорно трудиться ради их достижения", - приводит слова Конте Gazzetta dello Sport.

Отметим, что после семи туров Ювентус возглавляет турнирную таблицу Серии А с 19-ю очками в активе. Интер, в свою очередь, занимает второе место и отстает от главного конкурента на один пункт.